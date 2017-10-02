В ходе встречи представителей Даугавпилсского ПЖКХ и журналистов в конце минувшей недели была поднята тема детских песочниц во дворах и их санитарной обработки.

Как пояснили представители предприятия, песок в песочницах меняется раз в год до 1 июня. Занимается этим предприятие Labiekārtošana D. Все, что касается нового на площадках (например, крышки на песочницы), то это, по мнению представителей ПЖКХ, прерогатива самих жителей. Сделать это можно за счет накопительного фонда дома. Практика показывает, что те родители, которые желают, чтобы песочницы накрывались и туда, соответственно, не ходили справлять нужду дворовые коты и собаки, сами покупают пленку и песочницы накрывают. Никакая санитарная обработка песочниц или анализ песка муниципальными предприятиями не проводится.



В случае если есть жалобы на то, что другие жители выводят в этот песок своих домашних животных, можно зафиксировать этот момент и сообщить в муниципальную полицию. Тогда будет вынут слой песка и засыпан новый.