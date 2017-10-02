На встрече руководителя ПЖКХ А. Самарина с представителями местных СМИ обсуждался ряд интересующих горожан вопросов. Стало известно и о некоторых планируемых нововведениях. В частности речь идет о напоминании жителям подать показания счетчиков на воду.

Как рассказал А. Самарин, сотрудники ПЖКХ будут предупреждать забывчивых клиентов о том, что у них уже несколько месяцев подряд не поданы показания счетчиков на холодную и горячую воду. Делать это планируется посредством смс-сообщений. Данная система почти готова к введению, однако проблемой является отсутствие полной базы данных контактов клиентов, т.к. далеко не все клиенты предоставили ранее свой номер телефона. Глава ПЖКХ призвал даугавпилчан сделать это, чтобы в будущем они могли получать заранее от ПЖКХ предупреждения и напоминания.



Напомним, что на данный момент подать показания счетчиков ПЖКХ можно несколькими способами: заполнив квиток из последнего счета и бросив его с вписанными показаниями в специальный почтовый ящик в подъезде, подать показания в электронном виде, или, в крайнем случае, сообщить показания по телефону.



Система смс-напоминаний забывчивым клиентам, возможно, заработает в течение ближайшего месяца или двух. В будущем планируется использовать смс-сообщения и для информирования клиентов и о собраниях жильцов дома и других важных вещах.