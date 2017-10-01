Новый оператор по вывозу мусора в Даугавпилсе - компания AADSO начала замену мусорных контейнеров во дворах. Это заметили жители города, об этом в своем facebook сообщил и новый руководитель ПЖКХ Александр Самарин.

"Новый оператор AADSO постепенно заменяет контейнеры Clean R, на несколько часов некоторые дворы могли остаться вовсе без контейнера. Во время установки новых контейнеров весь мусор собирают и площадку приводят в порядок.

Поездил по дворам города. Практически по всем адресам, на которые мне поступили жалобы, мусор уже убран и контейнеры установлены.

К сожалению, не везде был убран крупногабаритный мусор, хотя мы настоятельно просили компанию Clean R к приходу нового оператора оставить чистые площадки! "



Глава ПЖКХ также призвал жителей присылать ему фото проблемных мест в плане вывоза мусора, чтобы оперативно решать проблемы. Подписчики А. Самарина в facebook живо откликнулись на данное предложение и стали высылать фото. Сигналы о замусоренных площадках появились с улиц Циалковска, Цесу, а также микрорайонов Крепость и Черемушки.



Напомним, что с 1 октября вывозом бытовых отходов в Даугавпилсе занимается фирма AADSO.