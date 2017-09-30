4 октября приют для животных "OTRĀ MĀJA" и 34. Artilērijas restoran организуют благотворительное музыкальное мероприятие «Дай лапу, друг».

В мероприятии примут участие музыканты и танцоры: Arnis Slobožaņins (группа "Dabasu Durovys"), Lidija Breska (группа "Warm House") и студия фламенко "Un dos tres" (руководитель Sofija Baitina). Дата выбрана не случайно, 4 октября - Международный день защиты животных. Приходите вместе со своими любимцами, в подарок получите вкусняшки для своих четвероногих друзей. Начало мероприятия в 18:00, по адресу Rigas 22, 34. Artilērijas restoran. Приходите, проведите приятный вечер с пользой. Все пожертвования пойдут на содержание приюта "OTRĀ MĀJA".