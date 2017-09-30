24 сентября в Даугавпилсе в Олимпийском Центре впервые состоялся Чемпионат Латвии по олимпийскому каратэ. Организаторами выступили Федерация каратэ Латвии ( президент Леонид Васильев 7 дан) и SOCHIN каратэ клуб (президент Сергей Иванько 4 дан) при поддержке Спортивного департамента Даугавпилса. В этот день 287 участников из 24 клубов Латвии вышли выступать на 3-х татами.

От Даугавпилса за награды боролись спортсмены из SOCHIN каратэ клуба (президент С. Иванько) и Даугавпилс каратэ школы (президент С.Чапулис).

Общие успехи даугавпилчан следующие:

1. Денис Куранов , поединки (16-17 лет,-61 кг.)- 1 место (ж/д техникум)

2. Александр Краморенко (ветераны) - 1 место.

3. Сергей Кудлис (16-17,- 76 кг.) - 2 место.3 школа.

4. Александр Мизарс (ветераны) - 2 место.

5. Николай Романцевич (12-13 лет ,- 47 кг.)) - 2 место.10 школа.

6. Елизавета Заливаншиха КАТА +16 - 2 место .русский лицей.

7. Эрик Павишка , (16-17,-61 кг)- 3 место.13 школа.

8. Адриана Вагале - ката - 3 место. (Венибас школа)

9. Ева Элтермане - Ката - 3 место,Поединки - (14-15)- 3 место. 10 школа.

10. Вадим Савельев - Ката - 3 место (15 школа)

11. Эвелина Артимовича Ката - 3 место (Русский лицей)

12. Вероника Новикова Ката - 3 место (3 школа)

13. Анастасия Трофимова Ката - 3 место (русский лицей.)

Всего 2 золота,4 серебра,8 бронза.= 14 медалей.

В общем зачете из 24 клубов Даугавпилс занял почетное - 11-13 место.