Участники и свидетели ДТП всё чаще решают конфликты на дороге при помощи кулаков. Об этом сообщает утренняя программа Латвийского радио 4 "Домская площадь".

25 сентября на перекрёстке улиц Елгавас и 18 Ноября в Даугавпилсе водитель BMW протаранил ехавшую по главной дороге машину Audi. Молодые люди вытащили нарушителя из-за руля и стали "объяснять" ему правила дорожного движения при помощи кулаков.



У людей сдают нервы, но физические разборки недопустимы. Начальник дорожной полиции Латгальского регионального управления Госполиции Александр Линкевич признаёт: "К сожалению, бывает и грубость на дорогах, бывает и неуважительность, и просто хамское поведение. Но все эти вопросы нужно решать в рамках закона. Тяжело комментировать этот конкретный случай, что сподвигло этих людей на такие поступки, возможно, были какие-то причины, чтобы так поступить. Я не оправдываю такие случаи и такие разборки".



Результатом рукоприкладства становятся уголовные дела. Что делать с водителями, которые наплевательски относятся к своей жизни, и жизни окружающих людей? Конечно, бороться, но только законными способами.



Стражи дорожного порядка советуют: увидев злостного нарушителя, нужно запомнить номер его автомобиля и позвонить в полицию по телефону 110. Ещё лучше снять нарушение на камеру своего мобильного телефона, чтобы иметь доказательство того, что водитель действительно не соблюдал правила дорожного движения. "Нарушители и автохамы наказание получат", - обещает Линкевич.