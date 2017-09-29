Сегодня, 29 сентября, предприятие Жилищно-коммунальных услуг Даугавпилса провело пресс-конференцию, на котором руководство сообщило о текущей работе предприятия, о проблемах и об изменениях, которые ждут жителей города в ближайшее время.

Одной из наиболее насущных проблем для жителей многоквартирных домов вляется проблема неучтенной воды. Каждый месяц в своих счетах жители видят сумму за неучтенку.



Руководство ПЖКХ считает, что проблема, в большей мере, связана с халатностью и безответственностью самих жильцов, которые не подают вовремя, или не подают вовсе, показания водомеров своих квартир в обслуживающую организацию. Таким образом, нераспределнная вода ежемесячно начисляется равномерно всем жильцам дома.



Тем не менее, проблема с безответственными жильцами постепенно решается. Если на начало 2016 года в городе было 170 квартир, жильцы которых не подавали показания счетчиков в ПЖКХ, то на 1 августа 2017 года их количество снизилось до 100.



Для воздействия на безответственных жильцов ПЖКХ применяет карательную меру. Если 3 месяца ПЖКХ не получает данных о растраченной квартирой воде, после ряда предупреждений, на четвертый месяц вся нераспределенная вода многоквартирного дома начисляется конкретной квартире. До момента, пока ПЖКХ не получит актуальные данные, именно жильцы данной квартиры будут покрывать расходы "нераспределенки" за весь дом.



В ближайшее время ПЖКХ планирует ввести систему напоминаний и предупреждений жильцов посредством sms-сообщений. Препятствием к полноценной реализации данной идеи служит база данных, в которой недостает контактов жителей. ПЖКХ призывает жителей, кто хочет получать актуальную информацию на свои телефоны, приходить в абонентский отдел и оставлять свои актуальные контактактные данные.