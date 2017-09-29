Для оценки специалистов и горожан в Даугавпилсской думе были представлены эскизы возможных памятников, посвященных 100-летию Латвии. Всего художники презентовали 3 проекта. 28 сентября состоялось заседание комиссии, на котором был определен победитель конкурса эскизов.

Члены комиссии единогласно поддержали проект под девизом "На солнечной горе". Автором эскиза является Ивар Майлитис. Большинство жителей также поддержало данный вариант памятника. Всего на голосование были поданы 220 анкет, из которых 201 - в поддержку проекта И. Майлитиса.



Установить памятник планируется в сквере Виенибас.