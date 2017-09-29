Настоящий праздник картошки прошел в г.Екабпилсе в субботу, 23 сентября 2017 года. Организован он был местным белорусским обществом «Спатканне», по приглашению которого на празднике с интересной концертной программой выступил ансамбль белорусской народной песни «Купалинка» даугавпилсского Центра белорусской культуры (ЦБК).

Ярким солнечным субботним днем делегация из Даугавпилса отправилась в творческую поездку на “Картофельные посиделки» в Екабпилс. «Свята бульбы» стало уже традиционным, проводится который год подряд и с каждым годом становятся все обширней и интересней.

Белорусские народные песни с подтанцовкой, частушки, небольшие сценические постановки, игры и конкурсы, дегустация блюд составили основу веселого праздника. Веселое настроение и шуточный настрой сопровождали гостей на протяжении всего вечера, и даже известный всем вредитель «Колорадский Жук» со своей подругой «Паршой», артистично сыгранные Тамарой Бухтияровой и Зинаидой Гринько, не смогли испортить его.

Яркие музыкальные номера на суд зрителей представили как хозяева праздника - екабпилсский белорусский ансамбль «Завируха», так и гости: ансамбль белорусской народной песни «Купалинка» из Даугавпилса и представители ливанского славянского общества «Узоры»; а поэт Станислав Володько (Даугавпилс) прочитал свое стихотворение «Ода бульбе».

Самым важным пунктом программы стали белорусские блюда из картофеля, искусно приготовленные умелыми руками екабпилсских хозяюшек. Дегустация вызвала бурный интерес и неподдельный восторг всех собравшихся.

В конце вечера методист даугавпилсского Центра белорусской культуры Мария Пометько и член правления даугавпилсского культурно-просветительского общества «Уздым» Галина Сонтоцкая со словами огромной благодарности за теплый и гостеприимный прием вручили памятные подарки руководителю белорусского общества Екабпилса “Спатканне” Валентине Дорощенок.

Белорусы Даугавпилса увозили с собой не только почетные грамоты и подарки, но и чувство большой радости от теплой дружеской встречи со своими друзьями. Наверно, поэтому всю дорогу из Екабпилса до Даугавпилса звучали задорные песни на разных языках, вторя прекрасному настроению, полученному в ходе поездки.