28 сентября на заседании думы депутаты утвердили состав Избирательной комиссии Даугавпилса.
В состав Избиркома вошли 9 членов: Анна Кокина, Валерий Макаревич, Эрна Лимбена, Кристина Юнкуле, Дана Сыса, Елена Деделе, Анна Казначеева, Арита Лаздане, Роберт Портной.
Состав комиссии утверждаются каждым новым составом думы.
Состав комиссии утверждаются каждым новым составом думы.
Когда за тепло станем платить меньше ? Когда в городе появятся рабочие места, и дешевые аптеки ? Когда трамваи новые в городе появятся ?
Когда в городе не будет бомжей,роющихся в мусорных баках ?
А чиновничья свора занята своим любимым делом - жопы свои пристраивают.
Уже людей ни в городе ни в стране не осталось, но чиновничья орда неистребима и неисправима !
Они все сладко жрут и много срут И НИЧЕГО НЕ ПРОИЗВОДЯТ !
Паразиты, одним словом.Простые незатейливые паразиты...