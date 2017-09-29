С 2 по 13 октября 2017 года в Даугавпилсском Арт-центре им. Марка Ротко уже в четвертый раз пройдет международный симпозиум текстильного искусства.

Текстильное искусство – это вид искусства, который включает в себя творчество как в классическом стиле, так и допускает эксперименты и поиски авторской техники. Поэтому симпозиум текстильного искусства это один из самых творческих симпозиумов, организуемых Центром Ротко.

В этом году в международном симпозиуме текстильного искусства будут участвовать 9 участниц из 9 стран мира: Ellie Niblock (Ирландия), Kasia Tons (Aвстралия), Karina Korotkova (Латвия), Koenig Lucy (Германия), Anouk Desloges (Франция/Kaнада), Julia Strikovska (Украина), Wonju Kim (Южная Корея), Diane Lavoie (США), Sophie Lawniczak (Германия).

Кроме индивидуальной работы в творческих мастерских Даугавпилсского Арт-центра им.Марка Ротко будут проведены также публичные мероприятия. Во вторник, 3 октября, в 16.00 состоится открытие симпозиума и презентации художниц, во время которых каждая из них расскажет о себе, познакомит со своей философией и творческой деятельностью. Завершится симпозиум в пятницу, 13 октября, в 16.00 открытием выставки работ участниц симпозиума.