Даугавпилсская городская дума объявила о выдвижении претендентов на ,,Награду года - 2017”.



Работа должна приносить удовольствие, а благодарность за труд – это и признание, и оценка, и стимул к дальнейшему развитию.



Смешаный хор центра латышской культуры ,,Даугава” – лауреат ,,Награды года – 2016” в номинации КУЛЬТУРА.

Евгений Устинсков — латвийский дирижёр, композитор, доктор педагогических наук с 1996 г. возглавляет этот хор.



Участники коллектива – молодёжь учебных заведений Даугавпилса. Репертуар хора многоплановый – от произведений авторов эпохи Возрождения до современных хоровых сочинений. В репертуаре также – духовная и народная музыка.



Коллектив радует своим профессиональным исполнением не только даугавпилчан. За последние годы,,Даугава” выступала в Венгрии, Литве, Белоруссии, Германии, Австрии, Польше, Нидерландах.



В 2016 году хор Даугава был единственным, который представил нашу страну на престижнейшем мероприятии - Олимпиаде хоров мира в Сочи.



Театр, музыка, живопись, литература, театр, творческие люди – всё это вносит ноту разнообразия в жизнь нашего города.



Кандидатов на ,,Награду года – 2017” можно записать в номинациях ,,ОБРАЗОВАНИЕ”, ,,КУЛЬТУРА”, ,,СПОРТ”, ,,НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО”, ,,ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ”, ,,ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ” до 15 октября в Даугавпилсской городской Думе, заполнив заявку.