Сегодня на заседании думы депутаты Даугавпилсского самоуправления приняли решение утвердить в должности руководителя городской социальной службы Нонну Якубовску.

Обсуждение назначения было длительным. Ввиду того, что Нонна Якубовская не пришла на заседание думы, где обсуждалась ее кандидатура для назначения на руководящую должность, свои вопросы депутатам адресовать было некому.



Депутаты от партии "Согласие" выступили с предложением отложить вопрос утверждения Нонны Якубовской и перенести его на день, когда г-жа Якубовская сможет присутствовать на заседании. Правда, инициатива не была поддержана коалицией.



Андрей Элксниньш высказал мнение, что данная ситуация наглядно показывает отношение г-жи Якубовской к депутатам.



Все вопросы, которые предназначались Нонне Якубовской были запротоколированы.



После длительных обсуждений, вопреки агрументам и замечаниям оппозиционных депутатов, коалиция единогласно поддержала Нонну Якубовскую, утвердив ее на должность руководителя Социальной службы Даугавпилса.



Напомним, что ранее на место главы службы был проведен конкурс. Свои документы подали 10 претендентов. Среди них была выбрана г-жа Якубовска, ранее уже работавшая в данной структуре.



