Самоуправления запросили финансирование на ликвидацию последствий наводнений в основном на восстановление дорог и улиц, но есть также запросы средств на ликвидацию повреждений зданий нескольких учебных заведений и музея, сообщили в Министерстве охраны среды и регионального развития (МОСРР).

Требуются средства и на восстановление протоков, сети ливневой канализации и ремонт задния. Из-за проливных дождей оказались повреждены и требуют ремонта здания школ в Лудзе, Ругайском крае, Резекне, а также здание Латгальского культурно-исторического музея.



МОСРР принимает подготовленные самоуправлениями документы на восстановление частного жилья до 2 октября.



Как сообщалось, после вызванных ливнями наводнений МОССР получило от 22 самоуправлений запросы финансирования на восстановление объектов инфраструктуры в размере 2,899 млн евро.