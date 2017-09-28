30 сентября в 18:00 в Даугавпилсском театре состоится премьера спектакля «Горе от ума», она станет дебютом в Латвии режиссера Юрия Квятковского (Россия).

Пьеса Александра Грибоедова после ее публикации в 1824 году вызвала много дискуссий. В произведении высмеивается высшее общество российского государства начала 19 века, сюжет раскрывает столкновение консервативных взглядов, присущих этому обществу, с новыми прогрессивными идеями. В Даугавпилсском театре пьеса Грибоедова поставлена в современной интерпретации, при этом сохранено столкновение старых и новых взглядов, так как эта тема актуальна во все времена. Режиссер Ю. Квятковский так объясняет перенос событий в современность: «Действие происходит в то время, с которым мы можем себя идентифицировать. Если реконструировать эпоху, отображенную в пьесе Грибоедова, весьма отдаленную от нас, то есть риск утратить часть правды». Драматический материал спектакля создавали, можно сказать, единственные современные драматурги в России, пишущие пьесы в стихах. Это Андрей Родионов и Екатерина Троепольская.



Главный герой возвращается домой после долгого пребывания за границей, чтобы встретиться с любовью своего детства. Но оказывается, что эта единственная нить, тянувшая вернуться, оборвалась. В обществе царят коррупция, консерватизм и ложь, и все это устраивает близких герою людей. Его приезд и открыто высказанные мысли расшевелили общественное «болото», оно сопротивляется и начинает смердеть… Но, кажется, это чувствует только наш герой…



Исполнительница одной из главных ролей Занда Манкопа делится своими размышлениями о новом спектакле: «Постановка рождает ощущения одиночества, холода, нехватки любви. В этом холоде живут те, кто непрерывно гонится за выдуманными ценностями, из которых важнейшая – положение в обществе. Общество, показанное в спектакле, отличается узким кругозором, желанием всех поучать и уверенностью в своей абсолютной правоте. На самом же деле его представители сами не могут думать, учиться, изменяться».



В творческую команду спектакля входят сценограф и художник по костюмам Нана Абдрашитова (Россия) и хореограф Ирина Савельева. Спектакль на русском языке.



Премьера – 30 сентября в 18:00. Ближайшие спектакли – 1 октября в 17:00 и 27 октября в 18:30.