Возможно, всем ученикам средней школы и техникумов в ближайшем будущем придется в обязательном порядке осваивать военную подготовку и принимать участие в летних военных лагерях, но окончательное решение по этому вопросу примет правительство.

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией концептуально поддержала введение военной подготовки как обязательного предмета, сказал журналистам глава комиссии Айнар Латковскис.



Минобороны в сотрудничестве с другими ведомствами сформирует рабочую группу для подготовки конкретного плана по введению военной подготовки в школах.



Даты не установлены, так как вопрос нужно решать в контексте с новым содержанием обучения, сказал Латковскис. "Альтернатива — обязательная военная служба. В конце концов, необходима тотальная оборона, чтобы потенциальный враг потерпел урон при нападении", — считает депутат.



Директор центра Яунсардзе и информации Айвис Мирбахс считает введение в средней школе военной подготовки финансово более выгодной моделью, чем обязательная военная служба.



Минобороны предлагает также, чтобы по окончании средней школы молодой человек, освоивший военную подготовку, подписывал бы договор о зачислении в военный резерв. Для таких молодых людей можно ввести льготы — например, поступление без конкурса в Национальную академию обороны и бюджетные места в вузах.



Минобороны рассчитало, что курс военной подготовки может состоять из 370 учебных часов.