В Даугавпилсе меняется оператор по вывозу мусора. С 1 октября на территории города свои услуги начнет оказывать «Южнолатгальская межмуниципальная организация по обхозяйствованию отходов».

Для жителей многоквартирных домов процесс смены поставщика услуг пройдет незаметно, разве что контейнеры у дома поменяются, так как договор с новым оператором заключит обслуживающая организация. Юридическим лицам и жильцам частного сектора договоры придётся заключать самим.

Это легче и удобнее всего сделать при помощи электронной почты, прислав заполненную заявку, которую можно скачать с домашней страницы думы на адрес aadso.ligumi@inbox.lv. Тем, кому электронные средства связи не доступны, придётся явиться лично по адресу ул. Славу, 1 в абонентный отдел предприятия. Ориентир – воздушный мост через железную дорогу между Новым и Старым Форштадтом. Абонентский отдел находится как раз со стороны Старого.

Если у частника свой контейнер, его можно использовать и дальше, заключив соглашение о графике вывоза. Также можно арендовать контейнер. Минимальный его объем – 120 литров. Есть возможность пользоваться мешками с логотипом оператора. Если в частном доме живет один человек, то минимальное число мешков, которое необходимо приобрести – 12 штук, если жителей больше, то купить надо уже 24 мешка.

Каждый день абонентный отдел силами 7 работников обслуживает более 300 человек. На настоящее время 30% договоров уже заключено.

Даугавпилсская Дума призывает по возможности быстрее заключить договоры с новым оператором, чтобы обеспечить порядок на принадлежащей юридическим и физическим лицам территории.