Коммунальные платежи - головная боль как для жителей, так и для самих обслуживающих организаций. Главной проблемой является их дороговизна в соотношении со средним доходом жителей нашего города. Как сообщает Даугавпилсское ПЖКХ, задолженность горожан растет и составляет уже более 2 000 000 евро. Увеличивается и количество должников, и сама общая сумма долга горожан.

Исполнительный директор предприятия Ю. Мамай пояснила, что часть долга - это непогасимые долги, их не удастся вернуть. ПЖКХ пытается компенсировать потери за счет платных услуг.



Иногда, покупая квартиру, новые владельцы намеренно не оформляют земельную книгу, чтобы не платить налог и за услуги нотариуса. Как следствие - данных о владельцах таких квартир в базе данных нет, взыскать плату не с кого, а это тоже не улучшает состояния предприятия.



Прежнее руководство думы (в лице А. Элксниньша и В. Кононова) некоторое время назад поднимало вопрос работы ПЖКХ. Тогда же всплыла и информация о том, что клиентов предприятие пытается удержать искусственно созданными долгами дома за те или иные работы по обслуживанию. Как выяснилось, это стандартная практика. Старшие домов все чаще стали возмущаться работой муниципального предприятия и большими счетами, а затем уходить на обслуживание к другим фирмам. На данный момент тем не менее на обслуживании в ПЖКХ состоят более 30 000 клиентов.



Стоит отметить, что ПЖКХ - это не единственное городское предприятие, которому жители должны внушительную сумму. Долг даугавпилчан перед предприятием "Даугавпилсские теплосети" на 1 августа составил 3 396 510 евро. С началом отопительного сезона он, вполне ожидаемо, снова увеличится.