1 октября работу в Даугавпилсе прекращает предприятие "Clean R", которое оказывало услуги по вывозу мусора в последние годы. Сбор и утилизацию отходов в городе продолжит SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (AADSO).

Срок действия договора между "Clean R" и Даугавпилсским самоуправлением истек в мае 2017 года. Согласно латвийскому законодательству, предприятие продолжало выполнять свои обязанности, пока от Даугавпилсской думы не была получена информация, что "Clean R" должно прекратить работу в городе 1 октября. Решение было принято Андреем Элксниньшем, находившимся на посту мэра.



С 25 сентября компания Clean R начала процесс изъятия мусорных контейнеров. Постепенное изъятие контейнеров, принадлежащих Clean R, продлится до 15 октября.



Последним днем вывоза мусора будет 30 сентября. У клиентов, в распоряжении которых имеются контейнеры "Clean R", они будут изъяты после последнего вывоза. "Clean R" призывает клиентов выкатить контейнеры в установленное время.



Всего в городе будет изъято свыше 3100 контейнеров, принадлежащих "Clean R". Тем клиентам, которым захочется оставить у себя контейнер "Clean R", будет выписан счет в соответствии со стоимостью контейнера, оговоренной в договоре.

Клиенты, которые приобрели мешки по предоплате, должны израсходовать их до конца сентября. "Clean R" мешки обратно не принимает и деньги за них не возвращает.



Обслуживание клиентов в клиентском центре "Clean R" в Даугавпилсе будет осуществляться до 1 октября, после чего клиентский центр будет закрыт для посетителей.