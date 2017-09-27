Латвия постепенно превращается в землю стариков. Закрытые школы превращаются в пансионаты. В 2030 году около половины населения будет старше 50 лет, а число работающих сократится на 20%, свидетельствуют результаты исследования Re:Baltica.

Двое работающих на одного пенсионера



Re:Baltica нашла не менее 14 учебных заведений, которые уже превратились или собираются превратиться в пансионаты. В Латвии сейчас насчитывается 1127 муниципальных и частных пансионатов, где проживают около шести тысяч сениоров. И их число в будущем будет только расти.



Жители стареют, рождаемость не компенсирует смертность еще со времен восстановления независимости, более 250 тыс. работающих уехали из страны в поисках «большого евро» в Старую Европу, забрав с собой семьи — или будущих налогоплательщиков.



В 2030 году возраст 46% населения Латвии будет превышать 50 лет. Каждый четвертый окажется на пенсии (65+). Число трудящихся снизится на пятую часть, им придется работать больше и платить более высокие налоги, чтобы содержать страну на нынешнем уровне. Или же государству придется открывать границу для притока иностранной рабочей силы.



В 1990 году на одного пенсионера приходилось шестеро работающих, сейчас – трое. В 2030 году этот показатель достигнет двух трудящихся на одного человека.



Надежды на увеличение рождаемости нет. В 2016 году в Латвии родилось 22 тыс. малышей. В 2020 году, если верить Eurostat, родятся только 14 тыс.



Если ничего не изменится, в 2030 году Латвия, чьи городки вечерами уже пугающе пусты, станут еще тише. Жителей станет меньше, да их большая часть уже состарится.



Старение изменит общество



Один обитатель Гулбенского пансионата обходится краевой думе в 470 евро в месяц – на эти цели удерживается 90% от его пенсии. Схожие расценки и в других самоуправлениях, свидетельствует анализ Re:Baltica. Поскольку средняя пенсия в Латвии составляет 300 евро, большую часть расходов приходится покрывать самим самоуправлениям.



В Гулбенском крае три муниципальных пансионата, один из которых вскоре переделают в социальное жилье. Самоуправление заключило договор с Обществом самаритян, члены которого регулярно навещают 70 пожилых людей на отдаленных хуторах. Цель – добиться, чтобы сениоры как можно дольше жили в обществе, а не на закрытой территории – в пансионате. Так дешевле.



Гулбенский край является миниатюрным зеркалом Латвии, которое четко отображает будущую проблему. Каждый пятый житель – пенсионного возраста. Пропорция растет, поскольку молодежь уезжает за границу или в Ригу. А на содержание пансионата тратится 25% социального бюджета самоуправления (около 600 тыс. евро в год).



Сениоры «съедают» большую часть бюджета здравоохранения



Расчеты преподавателя Рижской высшей школы экономики Зане Варпини свидетельствуют, что прирост числа людей в возрасте не сильно скажется на бюджете здравоохранения. Правда, с оговоркой, что цены останутся прежними.



В таком случае Латвия в 2030 году будет тратить на медицину на 32 млн евро больше, но этот прирост компенсируется за счет сокращения расходов на молодежь и работающих, которых попросту станет меньше. Но это одновременно означает и увеличение бремени на трудящихся, которые к тому моменту еще останутся в Латвии.



Сейчас из доходов одного работающего на медицину тратятся 797 евро в год, однако в 2030 году на эти цели уже будут уходить 852 евро, свидетельствуют расчеты Варпини.



Впрочем, эти расчеты лишь приблизительны, поскольку трудно представить, как могут вырасти зарплаты медсестер и врачей. Если же государство решит компенсировать нехватку рабочей силы с помощью гастарбайтеров, медицинский уход потребуется и этим людям. И как это делать, Министерство экономики, отвечающее за общую оценку рынка труда, пока представляет лишь приблизительно.