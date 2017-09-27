Бюро внутренней безопасности обратилось в прокуратуру с прошением начать судебное преследование против должностного лица Госполиции Латгальского региона за подделку документов.

Уголовное дело было открыто в начале этого года по статье о подделке документов или выдаче и использовании поддельных документов.



В ходе досудебного расследования было выяснено, что должностное лицо подделало документы, связанные с полицейским надзором. Персона, к которой был применен надзор, ранее многократно нарушала его условия.