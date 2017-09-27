Даугавпилсская городская дума объявила о выдвижении претендентов на ,,Награду года - 2017”.

Любовь Копылова – лауреат,,Награды года – 2016” в номинации СПОРТ.



Она является тренером по женской вольной борьбе Детской и юношеской спортивной школы Даугавпилса. Не один десяток лет опытная наставница воспитывает будущих звёзд спорта. Её юные спортсменки своими достижениями радуют не только свой город, не только Латвию. Это достойные награды на соревнованиях и чемпионатах Европы и мира.

Кропотливый каждодневный труд приносит результаты. Они радуют и вызывают чувствa гордости за наш город, за наших спортсменок.

Олимпийский центр Даугавпилса уже стал вторым домом Любовы Копыловой. Она живёт настроением и достижениями своих девочек. В её руках настоящее и будущее спорта Латвии.

Кандидатов на,,Награду года – 2017” можно записать в номинациях ,,ОБРАЗОВАНИЕ”, ,,КУЛЬТУРА”, ,,СПОРТ”, ,,НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО”, ,,ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ”, ,,ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ” до 15 октября в Даугавпилсской городской Думе, заполнив заявку.

Вся необходимая информация на портале daugavpils.lv.