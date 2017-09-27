На КПП Силене работники Таможенного управления Службы государственных доходов (СГД) задержали автомобиль марки Peugeot, въезжавший с территории Беларуси. Во время сканирования в машине были обнаружены многочисленные тайники с сигаретами. Всего было изъято 32 160 сигарет марки «Премьер» и NZ Gold с акцизными марками Республики Беларусь.

Как сообщает пресс-служба СГД, сигареты были спрятаны в разных местах — в дверях транспортного средства, полу, спинках заднего сиденья и даже на переключателе скорости и под капотом.



В отношении водителя гражданина Беларуси возбуждено уголовное дело за контрабанду акцизных товаров.











