24 сентября после 3.00 дежурная часть Даугавпилсской муниципальной полиции получила информацию о том, что в микрорайоне Новый Форштадт подозрительная личность ходит вдоль машин и, светя фонариком, исследует салоны автомашин. Информация была немедленно передана Государственной полиции. Уже в пути сотрудники Госполиции получали дополнительную информацию с поста видео наблюдения муниципальной полиции. Видеокамеры зафиксировали мужчину, которые ходил у припаркованных машин, светил фонариком в салоны авто и пытался открыть багажники нескольких машин.

На какое-то мгновение мужчина пропал из вида камер, а когда появился вновь, в руках у него уже были полиэтиленовые мешки, один из которых он выбросил за угол дома, а второй выкинул, когда увидел приближающийся экипаж полиции.



Полицейские осмотрели окрестности, нашли выброшенные мешки, в которых находились различные вещи, а также констатировали, что у одной из машин выбито стекло.



По подозрению в совершении преступления был задержан молодой мужчина 1997 г.р.