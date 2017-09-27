Учитывая объединение Даугавпилсского медицинского колледжа, Института гидрологии и Даугавпилсского университета, рассматривается возможность изменения структуры ВУЗа, формы и, возможно, названия.

Как рассказал СМИ представитель ДУ Янис Кудиньш, присоединив к университету вышеназванные учебные заведения, изменится структура ВУЗа. Объекты объединенной структуры будут находиться уже не только в Даугавпилсе, в связи с чем рассматривается возможность смены названия Даугавпилсского университета.



Я. Кудиньш также рассказал, что в связи с изменениями, увеличится количество факультетов, а также административная структура. Вопрос о дальнейшем развитии ВУЗа будет рассматриваться 28 сентября на заседании Сената Даугавпилсского университета.