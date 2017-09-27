В объявленном Науенской волостью конкурсе на право на вывоз мусора и обхозяйствование бытовых отходов в волости выиграла фирма "Eko Latgale". В ближайшие пять лет данная компания будет оказывать эту услугу за 402 990 евро.

Всего на конкурс подали заявки два претендента. Выбрана была фирма "Eko Latgale", т.к. ее предложение оказалось более выгодным.



Владельцами "Eko Latgale" являются Юлиана Кацена и Инга Мельникова. Оборот фирмы в 2016 году составил 645 239 евро, доход - 11 642 евро. На предприятии работают 48 человек.