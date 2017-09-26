Городская дума, возглавляемая новым мэром Рихардом Эйгимом и Латгальской партией под руководством Я. Лачплесиса, снова озаботилась общением с местными СМИ.

Как стало известно, помимо пресс-службы думы, которая и без того многолюдна, у мэра появится еще и советница по связям с общественностью. Станет ею небезызвестная в городе журналист компании "Даутком" Ольга Петкевич.



Стоить услуги советницы будут 1 250 евро в месяц. При этом, О. Петкевич будет совмещать занимаемую должность с работой журналиста в компании "Даутком", принадлежащей Елене Панкевич. На данный момент трудовой договор пока не подписан.



Комментируя одному из местных новостных порталов свое назначение О. Петкевич заявила, что нарушений журналистской этики в этом не видит, а нынешнему мэру нужно научиться доносить до людей информацию, т.к. у него с этим проблемы.



Остается при этом непонятным, почему проблемы в коммуникации мэра должны решаться за счет налогоплательщиков, и зачем в таком случае пресс-отделу такое количество сотрудников, если со своей функцией они не справляются? Напомним также, что с приходом новой власти количество встреч руководства города с представителями СМИ сократилось в два раза.