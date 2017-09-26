Городская дума, возглавляемая новым мэром Рихардом Эйгимом и Латгальской партией под руководством Я. Лачплесиса, снова озаботилась общением с местными СМИ.
Как стало известно, помимо пресс-службы думы, которая и без того многолюдна, у мэра появится еще и советница по связям с общественностью. Станет ею небезызвестная в городе журналист компании "Даутком" Ольга Петкевич.
Стоить услуги советницы будут 1 250 евро в месяц. При этом, О. Петкевич будет совмещать занимаемую должность с работой журналиста в компании "Даутком", принадлежащей Елене Панкевич. На данный момент трудовой договор пока не подписан.
Комментируя одному из местных новостных порталов свое назначение О. Петкевич заявила, что нарушений журналистской этики в этом не видит, а нынешнему мэру нужно научиться доносить до людей информацию, т.к. у него с этим проблемы.
Остается при этом непонятным, почему проблемы в коммуникации мэра должны решаться за счет налогоплательщиков, и зачем в таком случае пресс-отделу такое количество сотрудников, если со своей функцией они не справляются? Напомним также, что с приходом новой власти количество встреч руководства города с представителями СМИ сократилось в два раза.
Стоить услуги советницы будут 1 250 евро в месяц. При этом, О. Петкевич будет совмещать занимаемую должность с работой журналиста в компании "Даутком", принадлежащей Елене Панкевич. На данный момент трудовой договор пока не подписан.
Комментируя одному из местных новостных порталов свое назначение О. Петкевич заявила, что нарушений журналистской этики в этом не видит, а нынешнему мэру нужно научиться доносить до людей информацию, т.к. у него с этим проблемы.
Остается при этом непонятным, почему проблемы в коммуникации мэра должны решаться за счет налогоплательщиков, и зачем в таком случае пресс-отделу такое количество сотрудников, если со своей функцией они не справляются? Напомним также, что с приходом новой власти количество встреч руководства города с представителями СМИ сократилось в два раза.
Пришли в колхоз три "Волги". Созвали собрание. На повестке дня один
вопрос: как распределять машины? Председатель:
- Какие будут предложения? В зале - мертвая тишина. Председатель встает.
- Я предлагаю отдать одну "Волгу" моему старшему сыну - он у нас главный
инженер, машина нужна для решения производственных вопросов.. и т. д. и
т. п.
- Возражения будут? - в зале тишина.
- Вторую "Волгу"-говорит председатель, предлагаю отдать моему младшему
сыну - он у нас главный зоотехник, молодой перспективный специалист...
- Возражения? - тишина.
- Ну а третья "Волга", сами понимаете, нужна мне! Может еще какие-то
пожелания будут, комментарии?
С задних рядов тянется одна рука. Председатель:
- Только покороче, в 2-х словах если можно. Мужик встает:
- Молодец, блядь!!!