Даугавпилсская городская дума объявила о выдвижении претендентов на ,,Награду года - 2017”.

Человек может себя считать по настоящему счастливым, когда он здоров. Врачи – это представители профессии, которые отвечают за здоровье и надежду пациента на выздоровление.

Александр Кушниров – лауреат ,,Награды года - 2015” и Ираида Балоде - лауреат ,,Награды года - 2016” в номинации ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЙ УХОД.



Александр Кушниров является заведующим отдела неврологии городской больницы.

Ираида Балоде – главная медсестра больницы.



A.Кушниров: ,,Это заслуга, в первую очередь, нашего коллектива, всей больницы и моего отделения в частности…В тот год отметили меня, но за мной стоит весь коллектив.”



И. Балоде: ,,Я всегда считала, что такая награда – это не только моя, это награда всего нашего большого коллектива. Всегда очень приятно, когда оценивают работу наших медицинских сестёр.”



Рабочие будни больницы переполнены забот.



A.Кушниров: ,,…вал пациентов, к сожалению ...болезни наши молодеют. Если раньше это были люди – пожилые гипертоники...инсульты помолодели, поэтому работы очень много добавилось...опять же стаpая проблема – нехватка врачей, в нашем отделении не хватает 4. Ну ничего, пока работаем, справляемся.



Даугавпилсская Дума материально поддерживает будущих медиков, заботясь об их образовании. Ведь главное, чтобы они оставались здесь и не покидали наш город.



И. Балоде: ,,Наши медицинские сестрички в этом году поступили в магистратуру. Это очень большой для нашей больницы плюс...Дума оплатила им обучение. Мы можем организовать свою базу повышения квалификации, мы можем проводить курсы, мы можем преподавать в университете. Это три шага вперёд к тому, что происходит в больнице.”



Больница испытывает нехватку специалистов. Тем не менее, персонал больницы работает самоотверженно, не смотря на огромную нагрузку. Пациенты получают необходимое лечение, обслуживание, уход и заботу.



В коллективе больницы много достойных работников, которые по праву заслуживают награды за свой нелёгкий труд.



И. Балоде: ,,…Это приятно человеку, которого коллектив выдвигает на эту номинацию…ведь это оценка труда всего большого коллектива.”



Кандидатов на ,,Награду года – 2017” можно записать в номинациях ,,ОБРАЗОВАНИЕ”, ,,КУЛЬТУРА”, ,,СПОРТ”, ,,НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО”, ,,ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ”, ,,ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ” до 15 октября в Даугавпилсской городской Думе, заполнив заявку.