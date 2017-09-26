Социальная служба сообщает, что с 4 октября 2017 года начнется прием клиентов в микрорайоне Новое Строение на ул. Лиепаяс 4, в помещениях Дневного центра “Saskarsme”. Планируется, что клиентов там будут обслуживать два социальных работника 1-го уровня и два социальных работника 2-го уровня. В настоящее время происходит необходимое техническое оснащение рабочих мест социальных работников.

Клиентов на Лиепаяс 4 будут принимать по следующему графику:

Понедельник 8.00 -12.00, 13.00 -17.30

Вторник 8.00 -12.00, 13.00 -16.30

Среда 8.00 -12.00, 13.00 -16.30)

Пятница 8.00 -12.00 (по предварительной записи)

В других микрорайонах города также будет организован прием клиентов Социальной службы. Планируется, что в декабре начнут работу мобильные пункты консультирования и приема клиентов отдела Социальной помощи в Крыжах, Ругелях, на Гриве и Новом Форштадте . Будет составлен график работы мобильных пунктов, будет проанализирована активность клиентов, и при необходимости мобильные пункты обслуживания клиентов может начать работу в любом микрорайоне города. В 2018 году будут оборудован дополнительный пункт приема клиентов в поселке Химиков, на улице Шаура, 23. Для обеспечения этого в здании Социального приюта будут проведены ремонтные работы, помещения для приема клиентов будут оснащены необходимой компьютерной техникой.