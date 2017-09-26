25 сентября состоялся визит руководства города на Даугавпилсский локомотиворемонтный завод. В ходе этой встречи со стороны нового председателя правления завода Владимира Кононова прозвучало предложение модернизировать на предприятии старые трамваи.

На данный момент речь пока не идет о заказах и суммах. Самоуправление будет ждать от ЛРЗ конкретного предложения, которое затем будет обсуждено и оценено.



Ранее также сообщалось о том, что завод в нашем городе продолжает успешно работать, недостатка в заказах нет. Они поступают из Украины, России и Германии.