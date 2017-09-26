Новый вид клеща Dermacentor, который вследствие климатических изменений в течение последних нескольких лет распространился в Латвии, значительно отличается от известных нам двух видов клещей, переносящих столь опасные для людей заболевания — энцефалит и болезнь Лайма. Как предупреждает ведущий исследователь Биологического факультета Латвийского университета Вольдемар Спунгис, клещ Dermacentor гораздо крупнее и быстрее других клещей. Эти клещи в большом количестве встречаются в окрестностях Риги и Даугавпилса.

Исследователь рассказывает: " Во-первых, клещ Dermacentor крупнее, у него более толстые и длинные ноги. Сам он довольно темного окраса, с орнаментом на спине. Его характеризует одна особенность — он очень быстро перемещается. Наши клещи, если можно так сказать, вальяжно передвигаются, то этот клещ в буквальном смысле бежит. Он очень быстрый".



В последние годы сезон активности клещей в Латвии становится все более продолжительным, и клещам нравятся изменения латвийского климата. "То, что у нас в Латвии климат становится все более мягким, благотворно сказывается на клещах. Летняя жара и длительные зимние морозы для них губительны. А у нас лютых морозов в последние годы не наблюдалось, " говорит специалист.



Энтомолог подчеркивает, что осенние дожди и сырость мало влияют на активность клещей. В поисках жертвы клещи руководствуются ощущением тепла и вибрациями. "Клещи сидят в траве и ждут своих жертв. Клещи ощущают тепло и вибрации по мере приближения, зрение у них слабое. Ощутив тепло и вибрации, они приходят в готовность зацепиться. Ноготки на ножках клещей очень развиты именно для того чтобы зацепиться за одежду и за шерсть животного, " рассказывает Спунгис.



Осенью риск заболевания клещевым энцефалитом возрастает, так как люди ходят в лес за грибами и ягодами.



Наиболее важным профилактическим мероприятием во избежание заболевания клещевым энцефалитом является вакцинация. В течение последних нескольких лет жители Латвии вакцинируются от энцефалита на протяжении всего года — также летом и осенью.