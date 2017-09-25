21 сентября депутаты Даугавпивпилсской думы на Финансовом комитете рассмотрели вопрос об изменениях в обязывающих правилах Думы относительно ограничения дебатов во время заседаний.
Данная инициатива была предложена новым руководством города и была поддержана всей коалицией. Если на заседании Думы 28 сентября решение будет принято, впредь по инициативе половины депутатов, присутствующих на заседании, дебаты по любому из вопросов будут прекращены.
В ходе заседания Финансового комитета депутат от Латгальской партии Айвар Брокс выступил с инициативой сократить количество задаваемых вопросов, а также лимитировать время на вопрос до одной минуты.
Данная инициатива руководства города, поддержанная депутатами коалиции, с большей долей вероятности направлена против депутатов оппозиции, в частности, против Андрея Элксниньша, который на всех заседаниях очень активен в обсуждениях вынесенных на рассмотрение решений.
Комментируя проект решения, Андрей Элскниньш сказал следующее:
В ходе заседания Финансового комитета депутат от Латгальской партии Айвар Брокс выступил с инициативой сократить количество задаваемых вопросов, а также лимитировать время на вопрос до одной минуты.
Данная инициатива руководства города, поддержанная депутатами коалиции, с большей долей вероятности направлена против депутатов оппозиции, в частности, против Андрея Элксниньша, который на всех заседаниях очень активен в обсуждениях вынесенных на рассмотрение решений.
Комментируя проект решения, Андрей Элскниньш сказал следующее:
- К сожалению, концепция нового руководства города направлена на то, чтобы запретить дебатировать, запрещать задавать вопросы. Такое сейчас происходит. В моем понимании - это признак слабости, потому что только сильный, уверенный в себе политик может противостоять аргументам и вопросам другого политика. Если они не способны это делать, то они принимают правила как это ограничить. Но, чем выше они строят забор вокруг меня и наших депутатов, они по-настоящему строят забор вокруг людей, вокруг наших жителей, - сказал Андрей Элксниньш.
Окончательное решение по вопросу ограничения дебатов будет принято на заседании Думы 28 сентября.
Риша понимает,что во время дебатов его опускают ниже плинтуса,но достойно ответить не позволяет тот самый уровень интеллекта.
Так давайте запретим все ответы,кроме," тас ир политиска лэмумс".
у этот комментарий не по ДЕЛУ, а для языкового центра и вообще является постоянным КЛИШЕ!
Если очень хочется пи***ть в пустую то выходим на улицу и там трепимся.