Стало известно, что у Даугавпилсской региональной больницы снова будут два руководящих члена правления. Во-первых, новая старая коалиция решила продлить трудовой договор Рейнису Йоксту, которого прежнее руководство города сразу после выборов решило сместить с должности по причине недостаточно хорошей работы. Теперь господин Йокст продолжит занимать место руководителя ДРБ. Присоединится к нему и новый член правления - Илона Скринда (руководитель Отделения заготовки крови).

Необходимость в аж двух руководителях одной больницы - вопрос спорный. Что касается Р. Йокстса, то с переворотом в гордуме и приходом в коалицию прежнего мэра Я. Лачплесиса, неожиданно решившему сотрудничать с новым мэром Р. Эйгимом, стало понятно, что все в городе вернется в прежнее русло. Это относится и к Даугавпилсской больнице. Всем известно, что Р. Йокстс является сопартийцем и бывшим одноклассником Я. Лачплесиса, а потому должности руководителя ДРБ его уже никто не лишит.