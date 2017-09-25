Медики оказали помощь мужчине и женщине, которые в разных регионах Латвии заблудились в лесу и провели вне дома всю ночь.

Как сообщает руководитель пресс-службы Неотложной скорой медицинской помощи Илзе Букша, один случай произошел в Латгалии. 76-летняя женщина отправилась в лес по грибы, но заблудилась. Она провела ночь в лесу и была найдена утром. С переохлаждением тела пожилая женщина доставлена в больницу.



А в Курземе в аналогичную ситуацию попал 57-летний мужчина. После проведенной ночи в лесу у него тоже констатировано переохлаждение тела и потребовалась помощь медиков.