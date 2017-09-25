С началом учебного года в некоторых школах Даугавпилса остро встала проблема питания учеников, т.к. сменилась обслуживающая фирма — договор в некоторых школах был заключен с фирмой ediens.lv . В частности, много жалоб поступало на качество обедов, подаваемых детям в 11-ой основной и 13-ой средней школах, а также в Русском лицее. На минувшей неделе состоялись встречи с тремя фирмами, которые работали до этого и на работу которых ранее жалоб не поступало. Это Mežvidi, Latgales Optima и Energo Help. С ними планируется заключить договоры, после того как они будут расторгнуты с фирмой “Ēdiens.lv”.

Тема питания в школах стала очень обсуждаемой в городе. В связи со вспыхнувшим скандалом в нашу редакцию обратилась одна из мам учащегося Русского лицея. Свое мнение по поводу происходящего она изложила в письме.



"Здравствуйте! Хочу выразить свое негодование по поводу питания школьников и поведения нашей думы и СМИ. Мой сын учится в Русском лицее. И когда в городе подняли скандал, что детей кормят ужасно, у меня это сначала вызвало недоумение, потому что я знаю, что мой ребенок ест школьные обеды и говорит, что ничего ужасного, как об этом говорят, нет. Его друзья, по словам сына, тоже охотно обедают в столовой. Раз на раз не приходится, еда и вкусы - вещь специфическая, и с прошлыми фирмами не все и не всегда были довольны. Но включая телевизор, я уже в который раз слышу, что наших детей там чуть ли не травят, и надо срочно гнать эту фирму и заключать договор с другой. В новостях я вижу на экране тарелки с вполне нормальным обедом и уплетающих его детей, а голос корреспондента в это время рассказывает, что эту еду есть невозможно.



У меня к этому противопечию много вопросов. И Как сейчас будет проходить эта смена фирмы, которая кормит нашу школу, не понятно. И что, другая фирма будет подавать детям на обед суши, икру и прочие деликатесы? Нет. Все те же котлеты, рис, гречку и прочее. Так зачем поднимать весь этот сыр-бор на пустом месте. К тому же, мне кажется, что те дети, которые отказывались обедать в столовой, не будут там кушать и потом, потому что всегда почти треть школьников не ест в школе обеды (кто не хочет, кто не привык, кому вообще не до этого), покупают где-нибудь рядом колу, бургеры и булки. Для детей обычно полезная еда не очень вкусно, зато все вредное едят охотно. Весь этот скандал я считаю раздутым и наверняка просто выгодным для каких-то конкретных людей, а в школьный быт он вносит только ненужный раздрай. Дайте детям учиться спокойно, не втягивайте их в скандал. Есть основания - меняйте компании, работайте, но не делайте детей заложниками взрослых разборок. по поводу же питания -Каждому все равно не угодишь.



Светлана.»



Напомним, что на последней пресс-конференции руководитель Управления образования М. Исупова упомянула о проблемах в питанием школьников и в школах №17, 15 и 6. Там на данный момент проводит проверки Продовольственно-ветеринарная служба. По просьбе Управления образования проводятся проверки, чтобы иметь аргументы для расторжения договора с фирмой ediens.lv .