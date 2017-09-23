23 сентября в Даугавпилсе проходит День Даугавпилсского края. В честь праздника запланирована обширная развлекательная программа.

Уже с 9.00 и до 14.30 на ул. Ригас будет работать ярмарка, а также пройдут различные интересные мероприятия.





Производители нашего края представят посетителям праздника очень разнообразную продукцию: это и мед, и хлеб, и мясо, сыр, овощи, декоративные растения, изделия из дерева, текстиль, керамику и лен, копчености, домашнее вино, зеленые чаи, книги, сувениры и многое другое. Интересно, что приобретя на ярмарке у торговца Даугавпилсского края товара на сумму не менее 2 евро, Вы получите талончик. Собранные два талона позволят принять участие в дегустации на "Улице сельских вкусностей".