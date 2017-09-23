Даугавпилсская городская дума объявила конкурс на должность начальника полиции самоуправления.

Среди требований к претендентам: высшее образование, гражданство ЛР и совершеннолетие, а также отсутствие судимости (независимо от погашения вины или ее снятия) и призыва к уголовной ответственности за преступление, за исключением случая, когда лицо призвано к ответственности, а уголовное дело против него закончено на основании реабилитации. Требуются также опыт работы на руководящей должности на госслужбе или в полиции самоуправления не менее 5 лет, отличные знания латышского языка и русского языка на разговорном уровне.



Свои CV, мотивационные письма, рекомендации и другие необходимые документы кандидаты на должность могут присылать до 11 октября в думу на адрес Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5400 или подать их в думу лично.