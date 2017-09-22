Смещенный в начале сентября с поста мэра Даугавпилса Андрей Элксниньш ("Согласие") не планирует участвовать в выборах в следующий Сейм — он намерен продолжить работу в качестве депутата Даугавпилсской думы.

"Я не доставлю такой радости тем, кто хочет, чтобы я ушел в Сейм. Избранные в думу депутаты "Согласия" будут активно работать, подавать в самоуправление свои идеи о важных для города вещах, следить за их развитием. У нынешней коалиции не будет зоны комфорта", — заявил Элксниньш.



Как пояснил политик, он чувствует себя ответственным перед избирателями и особенно перед всеми теми, кто пришел с поддержкой к Даугавпилсской думе в день, когда потерял пост мэра.



Напомним, что в субботу, 2 сентября, на внеочередном заседании думы мэром Даугавпилса был избран Рихард Эйгимс, который был одним из инициаторов голосования за освобождение от должности прежнего председателя городской думы Андрея Элксниньша.



В Даугавпилсской думе 15 депутатов: шестеро представляют Латгальскую партию, пять — "Согласие", четыре — "Нашу партию".