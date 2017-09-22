Президент общества "Балтийская ассоциация – транспорт и логистика" (BATL) и один из лидеров ныне уже ликвидированной Партии реформ Валдиса Затлерса Инга Антане учредила новую политическую партию "Время перемен".

Учредительное собрание состоялось 21 сентября в Вентспилсе, в нем приняло участие более 350 единомышленников.



В правлении партии будут работать Линард Гулбис, Алина Ругине, Инесе Цауните и Ингрида Градковская.



Ингрида Градковская работала в Даугавпилсской думе достаточно долгое время. Он была исполняющей обязанности заместителя исполнительного директора Думы Валерия Кононова. В период мэрства Яниса Лачплесиса, Ингрида Градковская была его советником по вопросам экономики и развития города. Также в ее послужном списке должность члена правления предприятия "Daugavpils līdosta". Свою работу в Думе Даугавпилса Ингрида Градковская завершила после смены власти летом 2017 года.



В 2011 году Ингрида Градковская баллотировалась в 11-тый Сейм от Партии реформ Затлерса. На муниципальных выборах 2013 года Ингрида Градковская баллотировалась с Даугавпилсскую думу от объединенного списка "MŪSU PARTIJA" и "Партия реформ".



Партия заявлена как региональная политическая сила, но ее целью является превращение всей Латвии "в самодостаточное государство, способное самостоятельно себя обеспечивать, благодаря труду своих жителей, достижениям в науке, технологиях и финансовой сфере, выгодному геополитическому положению на берегу Балтийского моря, содействующее развитию открытой системы государственного и муниципального управления, подчиненного интересам и нуждам жителей".



В числе других целей партии - использование географического положения для экономического развития Латвии и Вентспилса, превращение Латвии в зеленую страну с чистой окружающей средой, свежим воздухом, богатыми лесами и прозрачной водой, развитие Латвии как страны, не зависящей от диктата банков других государств в финансовой сфере или благосклонности держав в энергетической или других сферах.



На учредительном собрании к манифесту и целям партии присоединились основатели и из других регионов - Даугавпилса, Салдуса, Талси, Кулдиги, Риги, Лиепаи и краев Латвии.