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В ДАУГАВПИЛСЕ
Рихард Эйгим в программе "Диалог с городом"
(17)
22.09.2017 14:03 | Автор: nasha.lv
Фото: Alise Plus
22 сентября в прямом эфире радио Alise Plus прошла очередная программа "Диалог с городом".
На вопросы редакции и горожан ответил мэр Даугавпилса Рихард Эйгим.
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Комментарии
(0-10/17)
жди Рихард
22.09.2017 14:44
25
3
скоро перевыборы!
Будешь лететь дальше чем видишь!
Ответить
Дима
22.09.2017 15:01
18
4
Ублюдок.
Ответить
Дмитрий
22.09.2017 15:04
23
4
Интересно он в курсе о том, что про него люди думают? Лично я б не смог быть мэром с таким клеймом. Хотя, писал он с высокой колокольни на наше мнение, когда пахнет денежками
Ответить
жд
22.09.2017 15:24
14
3
Дмитрий
22.09.2017 15:04
Интересно он в курсе о том, что про него люди думают? Лично я б не смог быть мэром с таким клеймом. Хотя, писал он с высокой колокольни на наше мнение, когда пахнет денежками
Ему на..ать, что вы о нем думаете. Комаров сказал же в своей передаче, что это платные тролли пишут плохие комментарии. А если к думе пойдете протестовать, Лачплесис скажет, что вас с Риги или Резекне привезли на автобусе, что вы платный гастролер. Им на вас глубоко наплевать. Все 4 года пока они будут у власти - вы для них быдло, с которого можно стричь шерсть.
Ответить
стоп
22.09.2017 15:29
10
3
Уберите эту рожу с экрана и всех к нему приближённых!!!
Ответить
АГА
22.09.2017 17:00
2
1
стоп
22.09.2017 15:29
Уберите эту рожу с экрана и всех к нему приближённых!!!
И побыстрей! Что за мерзкий "человек"
Ответить
DS
22.09.2017 17:51
1
0
A kakoje otnosenije imeet Mihajlov k DS ? mer kotorij nicerta neznaet .
Ответить
K
22.09.2017 18:10
2
0
Дима
22.09.2017 15:01
Ублюдок.
TOCHNO
Ответить
Гость.
22.09.2017 19:10
4
0
Тут только два вывода,или он сам дурак,или нас за дураков держит.После того,как он в считанные дни обманул доверие тех немногих,кто за него голосовал,ему бы теперь вообще забиться в щель и помалкивать.Ну,падлой буду! Если ты,г*д обманул тогда и сказал,что то что было сказано до выборов.не считается,то с какого х*я ты решил,что мы теперь будем верить тебе?!Ты своим корявым языком теперь можешь только навоз мешать,а не с людьми разговоры разговаривать.
Ответить
Rihards Eigims
22.09.2017 20:34
1
0
Ответить
1
2
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Будешь лететь дальше чем видишь!