Из-за дождей и наводнений многие крестьянские хозяйства испытывают серьезные финансовые проблемы, сказал в пятницу в интервью передаче LNT «900 секунд» министр земледелия Янис Дуклавс.

При этом пока нет информации о том, что каким-то хозяйствам грозит банкротство, добавил он. «У хозяйств есть и накопления, но тот факт, что многие из них испытывают серьезные финансовые проблемы, неоспорим», - сказал Дуклавс.



Он также сообщил, что на получение компенсаций заявки подало 1330 фермеров, обслуживающих в совокупности 38,5 тыс. гектаров земли.



Как сообщалось, с 4 сентября по 2 октября крестьяне, чей урожай и сено погибли в результате затяжных дождей и наводнения, могут подавать заявки на получение компенсаций.



