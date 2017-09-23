Осень - традиционное время для сбора грибов. Однако, отправляясь в лес, не стоит забывать о безопасности. Только в минувший четверг спасатели в Латвии нашли восемь заблудившихся грибников. На этой неделе спасатели каждый день по несколько раз отправляются на поиски людей, которые заблудились в лесу.

ГПСС призывает людей не забывать о свой безопасности, отправляясь по грибы или ягоды - информировать близких о месте, куда они планируют отправиться, о времени возвращения, а также проверить, заряжен ли мобильный телефон.



Также не стоит отправляться в лес в одиночку.



Если случилось заблудиться, не стоит паниковать. Спасатели призывают в этом случае остановиться, успокоиться и постараться сориентироваться на местности. Если самостоятельно не удается выйти из леса, необходимо вызвать спасателей по телефону 112.