Предприятие "Latvijas Valsts ceļi" сообщает о закрытии моста через речку Нерету на Даугавпилсском шоссе для пешеходов. Причиной тому послужила совершенная кража металлических пластин покрывающих тротуар для пешеходов моста.

Мост для движения пешеходов закрыли, а оставшиеся пластины сняли. На данный момент и до восстановления тротуара пешеходам предложено, соблюдая осторожность, передвигаться по краю проезжей части моста.



На восстановление моста потребуется время, т.к. покрытие для пешеходной части нужно изготовить согласно нужным размерам.