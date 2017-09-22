Предприятие "Latvijas Valsts ceļi" сообщает о закрытии моста через речку Нерету на Даугавпилсском шоссе для пешеходов. Причиной тому послужила совершенная кража металлических пластин покрывающих тротуар для пешеходов моста.
Мост для движения пешеходов закрыли, а оставшиеся пластины сняли. На данный момент и до восстановления тротуара пешеходам предложено, соблюдая осторожность, передвигаться по краю проезжей части моста.
На восстановление моста потребуется время, т.к. покрытие для пешеходной части нужно изготовить согласно нужным размерам.
На восстановление моста потребуется время, т.к. покрытие для пешеходной части нужно изготовить согласно нужным размерам.