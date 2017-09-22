24 сентября в Даугавпилсе пройдет очередной этап соревнований «Сильнейший город Латвии -2017». Место проведения: площадь Виенибас, время - с 11.00 до 14.00.

Каждый житель города сможет принять участие в соревнованиях по жиму штанги лежа и доказать, что Даугавпилс - сильнейший город Латвии. Для юношей до 18 лет и для женщин вес составит 20 кг, мужчин ждет штанга весом в 50 кг.

Результат каждого участника будет важен, поэтому берите с собой друзей, родственников и знакомых. Подсчитываться будет общий вес, поднятый всеми участниками из Даугавпилса. Участие в соревнованиях бесплатное!

Подробная информация на www.specigakapilseta.lv.