На очередном заседании Комиссии по хозяйственным вопросам специалисты Управления коммунального хозяйства презентовали депутатам Даугавпилсской городской думы предложения по ревитализации природных объектов на 2018 год.

На берегу Даугавы на Юдовке есть пляж, на котором летом 2018 года решено установить передвижные помещения для переодевания и контейнеры для мусора. Рассмотрен также вопрос о благоустройстве территории пляжа на берегу озера Плотичку. Решено включить расходы на эти работы в проект бюджета следующего года. Не обойдут работы по благоустройству и озеро Зиргу и Шуню. Рассматривался вопрос об очистке берегов озера Губище, однако в связи с рекомендациями ученых вначале необходимо разработать проект по снижению инфильтрации, поэтому фактически работы на Губище скорее всего проведут только в 2019 году.