На сегодняшний день к теплоснабжению подключены 3 детских дошкольных учреждения. Это сделано на основании заявления руководителей детских садов.

На этой недели проводится мониторинг температуры воздуха в помещениях – ни в одном из садиков она не была ниже 18 градусов. В каждом учреждении ситуация отличается, поэтому пока подключение ведется на основе запроса. Руководитель Управления образования Марина Исупова отметила, что, когда будут получены заявки на подключение от половины детских садов – тепло подадут во все дошкольные учреждения.