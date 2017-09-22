До конца года осталось еще сто дней, но уже сейчас объем осадков в Латгале превысил всю годовую норму, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Объем осадков превысил всю годовую норму в Даугавпилсе и Резекне, в Лубанском и Ливанском краях, в свою очередь в Алуксне и Зосены до годовой нормы не хватает лишь нескольких процентов.



Нормой считается средний показатель 1981-2010 гг.



Во второй декаде сентября дожди в Латвии шли в четыре раза чаще обычного, объем осадков в среднем по стране достиг 80 миллиметров. Больше всего осадков выпало в Зосены – 117 миллиметров, меньше всего в Бауске – 51 миллиметр. В Лиепае объем выпавших осадков составил 181 миллиметр или 249% от месячной нормы.



С 1 по 20 сентября в стране в среднем выпало 121,5 миллиметра осадков, таким образом сентябрь уже стал четвертым самым дождливым месяцем за всю историю метеонаблюдений – с 1924 года.