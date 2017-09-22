С 24 сентября в Даугавпилсе начнется новый хоккейный сезон. Мероприятие, посвященное этому событию состоится в этот день в 13.30 в Ледовом дворце.

В этом году в сезоне примут участие 8 команд на открытом чемпионате по хоккею для сениоров. Команды из Даугавпилса, Илуксте, Резекне, Лудзы и Литвы.



Параллельно с этим пройдет чемпионат , в котором примут участие 13 команд из Даугавпилса, Резекне, Плявиняса, Лудзы, Ругайского края и Литвы.



Игры нового сезона будут проходить по вечерам в рабочие дни с 20.00 до 23.00 по графику.