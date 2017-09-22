Депутаты думы на прошедшем вчера заседании финансового комитета приняли решение о поправках к обязывающим правилам думы, которые касаются выплаты вознаграждений спортсменам.
Было решено выделять денежные награды за достижения на латвийских олимпийских играх, Молодежных олимпийских играх, что ранее не было предусмотрено. Одновременно с этим будет отменено ограничение для получения вознаграждений - если спортсмен успешно выступит на соревнованиях в течение года несколько раз, то деньги он получит за каждое достижение.
Окончательное решение по данному вопросу еще предстоит принять думе на заседании.
Окончательное решение по данному вопросу еще предстоит принять думе на заседании.