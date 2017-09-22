21 сентября на заседании финансового комитета депутаты рассмотрели вопрос об изменениях в обязывающих правилах думы. Они подразумевают назначение двух заместителей для исполнительного директора городской думы.

Выбирать людей на эти должности будет дума. Их обязанности распределит исполнительный директор. Напомним. что на данный момент исполнительным директором думы является Инга Голдберга, и руководство города считает, что ей сложно справляться с обилием обязанностей и проектов.

Окончательное решение по данному вопросу примут на заседании думы.